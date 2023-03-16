İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6'lı koalisyonu terk edip tekrar geri dönmesi sonrasında partide yaşanan istifaların ardı arkası kesilmiyor. Beykoz’da 30 kişilik bir grubun İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katılmasının ardından İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da partisinden istifa ederek Beykoz MHP İlçe Başkanlığı’nda üye oldu.

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlemesinin ardından masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kameralar karşısında ağır sözlerle hedef aldığı kaolisyon masasına geri dönmesi İYİ Parti'de eleştirilere sebep oldu.BEYKOZ'DA İSTİFA DALGASIİYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubunun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılmasının ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı.Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.