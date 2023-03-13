Bakan Çavuşoğlu Moğolistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Battsetseg, bakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, 'Dışişleri bakanları düzeyinde Moğolistan'dan 31 yıl sonra gerçekleştirilen bir ziyaret. Bundan sonra daha sık karşılıklı ziyaretler yapma konusunda mutabık kaldık. Semerkant'ta kendileri ile ilk ziyaretlerimizi gerçekleştirmiştik. Dost Moğolistan'a deprem döneminde gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Moğolistan'dan gelen 37 kişilik arama- kurtarma ekibi Hatay'da 8 kişiyi enkazdan çıkardılar. Geleneksel Moğol çadırı ve ilave çadırları ülkemize gönderdiler. Moğol halkı depremin ilk gününden beri kampanyalar ile ülkemize desteklere devam ediyor, birçok ürünü ülkemize gönderiyorlar. Sivil toplum kuruluşu da bağış kampanyası yaptı' dedi.Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, 'İkili ilişkilerimizi birçok alanda daha çok çalışıp geliştirmemiz gerekiyor. İlişkilerimizi kapsamlı ortaklıktan stratejik ortalığa çıkarma konusunda teklifte bulunduk, Moğolistan'ın cevabını bekliyoruz. 3 anlaşma imzaladık, bu anlaşmalar ile ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Firmalarımızın Moğolistan'a ilgilerinin arttığını görüyoruz. Savuma sanayiinde iş birliği geliştirme konusunda da adımlarımız, görüşmelerimiz var. Moğolistan'ın, Türkiye'nin aslında çok başarılı olduğu Kamu Özel Ortaklığı Modelinden istifade etmek istediklerini söylediler. Eğitim ile ilgili de projeleri var, tüm bu konularda iş birliğine, tecrübe paylaşımına hazırız. Türk Hava Yolları haftada 3 olan uçuş sayısını 4'e çıkaracak; ama gerek olursa sayıyı 7'ye yükseltecek. FETÖ konusunda verdikleri destek için teşekkür ediyoruz, ülkelerinde FETÖ mensubu kişilerin kalmadığını da kendileri söylediler. Bir ara iş birliğimiz oldu, bu iş birliğinden dolayı başkalarının da etkisi ile anlaşmazlıklar oldu ama bu terör örgütü herkes için tehdittir, dost Moğolistan için de tehdittir. FETÖ'ye karşı her zaman dikkat etmeleri konusunda dostane uyarlılarımızı da yaptık' diye konuştu.Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg de, depremde ölenler için taziyelerini ileterek, '31 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1992'den sonra gerçekleşen ilk ziyaret niteliğini taşımaktadır. Depremlerden dolayı taziyelerimizi yenilemek isterim. Türk halkıyla gönül birliği halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Depremden dolayı zorlukları kısa zamanda atlatacağınız konusunda inancımız tamdır. İki ülke arasında iktisadi alanlardaki iş birliğini zenginleştirmek için pek çok imkan bulunmaktadır' dedi.İki ülke arasında ticari ve iktisadi alanlarda birçok imkan ve potansiyelin bulunduğunun altını çizen Battsetseg, 'Her yıl 20 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanı piyasaya kazandırma kapasitemiz mevcut. Dünya kaşmir ihtiyacının yüzde 40'ı da ülkemizden karşılanmaktadır. Dolayısıyla deri ve sakatat başta olmak üzere hayvansal ürünlerin ihracatının kolaylaştırılması, karantina ve sağlık şartlarının karşılıkla uyum sağlaması konusunda iş birliğinin pekiştirilmesinde anlaşmaya varılmıştır' ifadelerini kullandı.