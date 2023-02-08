Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının e-Nabız uygulaması ve web sitesinden bilgi alabileceği açıklandı.
Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınları, https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabilecek.
Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, 'Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, 'Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
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