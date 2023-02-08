Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının e-Nabız uygulaması ve web sitesinden bilgi alabileceği açıklandı.

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınları, https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabilecek.Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirmede, 'Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.' denildi.