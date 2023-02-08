Depremde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon Yeni Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.Mücahit Akbayrak'ın cenazesi daha Araklı ilçesi Birlik mahallesine getirilerek burada toprağa verilirken, Akbayrak'ın bölgedeki hızlı tren projesinde formen olarak çalıştığı belirtildi.