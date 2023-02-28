MİT, PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i Irak'ta yakaladı
12 terör eyleminin planlayıcısı terörist Ramazan Güneş, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son operasyon, PKK/KCK kontrolündeki Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlendi.
PKK tarafından güvenli bölge olarak görülen Süleymaniye, MİT'in saha ajanları tarafından 1 yıl süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Uygun şartlar oluştu, MİT harekete geçti
Bunun üzerine güvenlik güçleri, uygun koşulların oluşmasının ardından yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
12 hain terör eyleminin faili olan PKK/KCK Özel Güç mensubu Soreş/Soreşger kod aslı Ramazan Güneş, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkiye'ye getirildi
60 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine neden olan terörist, operasyonun ardından Türkiye'ye getirildi.
Terör kamplarında sözde yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.
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