MİT, PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i Irak'ta yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son operasyon, PKK/KCK kontrolündeki Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlendi.PKK tarafından güvenli bölge olarak görülen Süleymaniye, MİT'in saha ajanları tarafından 1 yıl süren çalışmayla kontrol altına alındı.Bunun üzerine güvenlik güçleri, uygun koşulların oluşmasının ardından yeni bir operasyon için düğmeye bastı.12 hain terör eyleminin faili olan PKK/KCK Özel Güç mensubu Soreş/Soreşger kod aslı Ramazan Güneş, düzenlenen operasyonla yakalandı.60 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine neden olan terörist, operasyonun ardından Türkiye'ye getirildi.Terör kamplarında sözde yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.