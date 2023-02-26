Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kahramanmaraş depremlerin ardından yaraların hızlıca sarılması için kurumların acil nakit taleplerinin gecikmeden karşılanması için kaynak aktarımı kesintisiz sürüyor. Bakanlık, depremin ardından kurumların kullanımına 100 milyar liralık kaynak aktarırken Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi de 350 milyar liraya çıkarıldı.Bakanlık, deprem felaketinin ardından sağlanan destekler ile bu alanda alınan tedbirleri 46 başlık altında açıkladı. Depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik alınan tedbirler özetle şöyle:Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne çekildi. Bu ay ilave 7.5 milyar TL nakit aktarılacak. Şimdiye kadar AFAD'ın talebi üzerine yaklaşık 12 milyar lira nakit aktarımı yapıldı. Kamu personeli ve emeklilerin şubat ayı maaşları öne çekilerek ödendi. Depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım yapılıyor. Konteyner kentler dışında barınacaklar için kiracılara aylık 3 bin lira, ev sahiplerine aylık 5 bin lira yardım yapılacak.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 100 bin lira nakdi yardımda bulunulacak.Deprem sonrası dönemde, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha çok firmanın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve depremin ülke genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla 250 milyar lira olarak yakın dönemde ilan edilen KGF paketi de 100 milyar lira artışla 350 milyar liraya çıkarıldı.Deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında halihazırda kredi kullanmış olan işletmelerden yıl sonuna kadar yapılandırma komisyonu alınmayacak. Deprem nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkâra Halk Bankası'nca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz ertelenecek.Bölgesel kriz sebepli kısa çalışma başvurularının kabulüne başlanıldı. Ayrıca OHAL ilan edilen illerde kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücret desteği verilecek. Bununla birlikte, istihdamın korunması amacıyla OHAL süresince sınırlı haller dışında iş akdi fesih yasağı getirildi. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde yaşayan vatandaşlara ilk aşamada 3 ay süresince TMO tarafından un ve benzeri gıda maddelerinin hibe edilmesine ilişkin çalışmalar başladı. Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelendi.Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına, AFAD'a ve ilgili diğer genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Türkiye Kızılay Derneği'ne, kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.Sayılan kurumlara bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek.Prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) katma değer vergisi oranı 2023 yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.