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Sosyal medya fenomeniydi! Evinin bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu

Antalya'da davulculuk yaptığı öğrenilen bir kişi evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu. Sosyal medyada paylaşımları binlerce kez izlenen davulcunun ölümü sonrası yanmış cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Ekleme: 22.02.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.02.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeniydi! Evinin bahçesinde yanmış halde cesedi bulunduAntalya'da davulculuk yaptığı öğrenilen bir kişi evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu. Sosyal medyada paylaşımları binlerce kez izlenen davulcunun ölümü sonrası yanmış cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Antalya'da davulculuk yapan bir kişinin cansız bedeni, evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplayan müzisyenden geriye mutlu anları kaldı.

Sosyal medya fenomeniydi! Evinin bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunun tamamen yandığı belirlenen Gündoğan'ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında Gündoğan'ın annesinin feryatları büyük üzüntü oluşturdu.

'SEVİLEN BİRİYDİ'

Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan'ın mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğunu belirten akrabası Neşet Andariman, 'İyi biriydi, kimseye bir zararı olmazdı. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi' dedi.

Sosyal medya fenomeniydi! Evinin bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu
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