Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı'nın Kaledibi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Süleyman Ünsal yönetimindeki motosiklet, çöp konteynerini almak için yolun kenarında duran belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsüyle birlikte çöp kamyonunun arkasında bulunan belediye çalışanı İzzet Şenses ağır yaralandı.Yaralılardan Süleyman Ünsal, ambulansla kaldırıldığı Alanya'da özel bir hastanede hayatını kaybederken, Mersin'e sevk edilen İzzet Şenses'in ise kritik süreci atlamadığı bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.