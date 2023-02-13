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İslahiye'de deprem kayaları kopardı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, dağdan kopan kaya parçaları tek katlı evde uyuyan karı kocanın üstüne düştü.

Ekleme: 13.02.2023 - 12:04 Güncelleme: 13.02.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı.

Yuvarlanan kayalar, altı ağıl olan tek katlı evlerin üzerine düştü. Kayaların altında kalan karı koca hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Süleyman Keser'in 160 küçükbaş, Cuma Keser'in ise 200 küçükbaş hayvanı ağıl altında kalarak can verdi. Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Cuma Keser'in oğlu Ali Keser, 6 gün boyunca hayvanların enkaz altından seslerini duyduğunu anlattı. 50 yıldır hayvancılık yapan Süleyman Keser, iki kızı ve eşiyle depreme uykuda yakalandı.

'Biz cehennemi yaşadık'

İki kızı ve eşi yaralanan Keser, şu ifadeleri kullandı;

Saat 04.17'ydi,13 ve 16 yaşındaki iki kızım uyumamışlar, oyun oynuyorlarmış. Bağırdılar, uyandım yer oynuyordu. 'Kızım kaçın' dedim. Diğeri annesi uyanmadığı için annesini bırakmadı. Benim kızım intihara gitti, annesi gelemedi diye bırakmadı. Diğer kızımı alıp kaçtım. Yukarıdan kayalar geliyordu, eve vurdu. Taşların arasında kurtulmaya çalıştık. Her şeyimiz bitti. 70-80 senedir bu köyü dedelerimiz yapmış. Bütün kazancım gelirim bu iş üzerine. Bir yere gitme şansımız yok. Irak'ta uzman çavuş olan oğlumu aradım gelemedi. Evimin altında şu an 160 tane hayvan var. Kaya vurunca iki ev üst üste gitti. Komşumuz karı koca taşın altında kaldılar, çocukları anne babasını kurtaramayınca bizi kurtardı. O çocuk bizi kurtardı. Allah yaşatmasın. Saat 04.17 bizim kara gecemiz oldu. Biz cehennemi yaşadık. Çocuklarım ölümden döndü, eşim hastanede. Devletten Allah razı olsun, her şeyimize yetiştiler ama bazı şeyleri kurtaramadık. Yapacak bir şey yok bu bizim kaderimiz. Burada doğdum büyüdüm, burada aç ölürüm, başka yerde nefes alamam. Enkazdan bir keçi kurtardık, şimdi yaralı önüne yem koyduk, bir keçiyi yaşatabilmek mücadele ediyoruz. Kızlarımın ayakları yaralı, Allah sonumuzu hayır etsin.

'Dağlar üzerimize gelecek sandık'

Aynı köyde hayvancılık yapan Cuma Keser ise şunları söyledi;

İnanılmaz bir gürültü ile uyandık. Önce savrulduk sonra dışarı çıktık. Ben dışarı çıkınca eşim ve 11 yaşındaki çocuğum içeride kaldı. O esnada ses geldi ev çöktü. Eşimin üzerine kolon devrildi, durumu kritik. Hayvanları kurtarmak için bir şey yapamadık. Kayalar üzerimize geldi. Biz dağlar üzerimize gelecek sandık, kıyamet kopuyor sandım. Yollar kapalı olduğu için kimse gelemedi. İnsan gücüyle taşları kaldırdık.

'6 gün boyunca inlemelerini duyduk'

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan oğlu Ali Keser ise depremin ardından köyüne döndü.

Keser, 'Babamın 200 tane hayvanı vardı, onlar öldü. Maddi olarak değil acı çekmelerine dayanamıyorduk. Tam 6 gün boyunca seslerini duyduk. Keçiler, kuzular, oğlaklar enkazın altında kaldı. Köyümüze cenaze için gelen kepçe biraz hayvanları da çıkardı.' şeklinde konuştu.
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