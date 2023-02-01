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Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2’si ağır, 5 yaralı

Diyarbakır'da yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 1.02.2023 - 16:46 Güncelleme: 1.02.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2’si ağır, 5 yaralıKaza, saat 15.00 sıralarında Diyarbakır- Viranşehir yolu Karacadağ mevkisinde meydana geldi.

Yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan 02 FT 882 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 2’si ağır, 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2’si ağır, 5 yaralı
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