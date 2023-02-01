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Ali Babacan Avrupa'dan aferini kaptı! Alman dergisi: Gut gemacht

Ali Babacan'ın 6'lı masanın açıklanan ortak mutabakat metni için "Avrupa görecek, aferin Türkiye diyecek" sözlerinin ardından Alman basını Der Spiegel, hazırlanan programa övgü yağdırdı.

Ali Babacan Avrupa'dan aferini kaptı! Alman dergisi: Gut gemacht
Ekleme: 1.02.2023 - 16:47 Güncelleme: 1.02.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan Avrupa'dan aferini kaptı! Alman dergisi: Gut gemacht
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masada adaylık konusunda bir arpa boyu yol alınamazken, geçtiğimiz haftalarda Baykar'la ilgili yaptığı 'Dokunuruz' demecinden sonra tepki toplayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu kez de Avrupa'ya göz kırptı.

Altı partinin lideri tarafından 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklandı.

Mutabakat metninin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

BABACAN'IN SKANDAL SÖZLERİ
'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Babacan, 'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek.' dedi.

Babacan, yaptıkları çalışmanın öneminden bahsederken şu ifadelere yer verdi:

'Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler.'

DER SPİEGEL'DEN ÖVGÜ
Babacan'ın tepki çeken sözleri sonrası Alman dergisi Der Spiegel'deki bir yazı dikkatlerden kaçmadı.

Spiegel, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu söyledi.

Yine yazıda muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı ifade edildi.

Ali Babacan Avrupa'dan aferini kaptı! Alman dergisi: Gut gemacht

Spiegel'de, 'Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var.' denildi.

Son olarak yazıda ayrıca, altılı masanın AB üyeliği ve NATO taahhüdünde bulunmasına yer verildi.

KATHIMERINI'DE DE AYNI MANŞET
Erdoğan'ın iktidarına karşı çıkan (Kemalist CHP öncülüğündeki) altı muhalefet partisinden oluşan ittifakın dış politika görüşlerinin yayınlanması, hem tarihsel beyanı ('Yurtta barış, dünyada barış') hem de NATO, ABD-Türkiye, Avrupa-Türkiye ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki 'ılımlılığı' açısından özellikle dikkat çekici.
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