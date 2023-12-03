  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal oldu

Yurdun birçok kesiminde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksaklığa neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal edildi.

Ekleme: 3.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 3.12.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal olduYurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çanakkale-Eceabat hattında, Ecebat'tan saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00 seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde (09.00, 11.00 gibi), Çanakkale'den ise çift saatlerde (08.00, 10.00 gibi) devam edecektir."
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Daha fazla katliam için yapay zeka kullandı
Ateşkes bitti soykırım başladı
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta: En az artış yüzde 40
9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...