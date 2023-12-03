AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi bazı basın yayın organlarında sözde anketlere yer verildi. AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen anketlerle ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklama geldi. Mustafa Şen yaptığı açıklamada, "Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı kamuoyunda bazı anketler dolaşmaya başladı. Yerel seçimlere girecek adaylar üzerinden oluşturulan anketler bazı basın organlarında yer aldı. Manipülatif ve gerçekliği sorgulanan bu anketlerle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullandı.Şen yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.Mustafa Şen açıklamasını şöyle sürdürdü; AK PARTİ adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…