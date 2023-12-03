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AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi bazı basın yayın organlarında sözde anketlere yer verildi. AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen anketlerle ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklama geldi. Mustafa Şen yaptığı açıklamada, "Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
Ekleme: 3.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 3.12.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı kamuoyunda bazı anketler dolaşmaya başladı. Yerel seçimlere girecek adaylar üzerinden oluşturulan anketler bazı basın organlarında yer aldı. Manipülatif ve gerçekliği sorgulanan bu anketlerle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullandı.

HİÇ BİR ANKET YAPMADIK
Şen yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.

İTİBAR ETMEYİN
Mustafa Şen açıklamasını şöyle sürdürdü; AK PARTİ adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur…
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
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