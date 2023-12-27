AFAD açıkladı! Çankırı'da korkutan deprem: Kastamonu'da da hissedildi

Türkiye, deprem felaketi ile mücadele ediyor...6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurdun dört bir yanında vatandaşlar diken üstünde duruyor. Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremler olmaya devam ediyor.Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.Bu kez depremin merkezi Çankırı oldu.Merkez üssü Ilgaz olarak açıklanan depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu belirtildi. Saat 16.04 sıralarında yaşanan depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu öğrenildi. Sarsıntı, Kastamonu ve Çorum başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."