Oltalama yöntemiyle 374 kişiyi 150 milyon lira dolandırdılar

Adana'da internet üzerinden dolandırıcılık yaparak 374 kişiyi 150 milyon TL dolandıran 8 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla Antalya'daki bir kuyumcudan altın ve dövize yatırım yaptığı daha sonra da gayrimenkul ya da kripto para aldığı ortaya çıktı. Öte yandan operasyon kapsamında; şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 lüks araç, 22 bin 884 metrekare arsaya tedbir kararı uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü markaların internet sitelerini taklit ederek 'oltama' yöntemi, araç alışverişi yapmak isteyenleri de dijital sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. A.B. ile kardeşi B.B.'nin yönettiği 10 kişilik suç şebekenin; oltalama ve sazan sarmalı yöntemiyle ağlarına düşürdükleri 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı saptandı.Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, A.B. ve B.B. ile birlikte hareket ettiği M.D., M.S., V.Ö., M.E.S., M.T. ile İ.Y. adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Polisin, adreslerde yaptığı aramalarda 2 bin 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.'nin, suçta elde edilen parayı A.B. ile kardeşi B.B.'ye getirdiği, başta kripto para olmak üzere araç ve gayrimenkul satın alarak akladıkları saptandı. A.ve B.B. kardeşlerin, dikkat çekmemek için mal varlıklarını yakın akrabalarının üzerine yaptıkları belirtildi.Polisin takibine takılan bu kişilerin genelde asgari ücretle çalıştığı, gelir ve mal varlığı arasındaki orantısızlık üzerine tespit edildikleri kaydedildi. Şebekenin, altın ve döviz sirkülasyonunun çok olduğunu düşünerek Antalya'da tanıdıkları kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla, dolandırılan paranın bir kısmını Dolar ve Euro'ya çevirdiği belirlendi. Şüphelilerin altın ve dövizleri de güvenli gördükleri adreslerde saklayıp, sonrasında gayrimenkul ya da kripto paraya yaptığı tespit edildi.Öte yandan operasyon kapsamında; şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 lüks araç, 22 bin 884 metrekare arsaya tedbir kararı uygulandı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., B.B., M.D. M.S., V.Ö. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.