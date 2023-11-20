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İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamına gece boyu devam etti. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gece boyu bomba yağdıran İsrail güçleri bölgenin geri kalanını da hedef aldı. Ağır hava saldırılarında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilirken İsrail ordusundan flaş bir karar geldi.

Ekleme: 20.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

HASTALARA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden 'İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz.' anonsunu paylaştı. Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum


YİNE ÇOCUK VE KADINLAR HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

KÖŞEYE SIKIŞAN İSRAİL GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar sonucu daha önce ilerleme sağladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehirdeki bazı noktalardan ayrıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze şehrinin güneyindeki El-Hadra ve Ez-Zeytun mahallesinden 3 kilometre batıya yönünde konum değiştirdi.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

İsrail güçleri ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağından, Gazze şehrinin merkezindeki Es-Saraya ile El-Cela Caddesi'ndeki Dubayt kavşaklarından geri çekildi.

İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum

İsrail askeri araçları da Tel el-Heva Mahallesinden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki Er-Reşid Caddesi'nde konuşlandı. Saftavi, Ebu Şerh Kavşağı ve El-Kerame bölgeleri İsrail güçleri tarafından büyük oranda tahrip edildi.

Söz konusu geri çekilmeler, En-Nasr Mahallesi, Şifa Hastanesi çevresi, Es-Seraya bölgesi ile Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından gerçekleşti.


İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum
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