  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'deki asansör skandalında yeni perde! Tanju Özcan'dan şok çıkış: Arkasındayım...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden atıldı. Ancak yine de susmadı. Yine Genel Başkanı hedef aldı… "Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybederek bir dünya rekoru kırdı" ifadelerini kullandı. CHP'yi karıştıran ve Tuncay Özkan ile Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu milyon liralık 'asansör skandalı' hakkında oldukça sert açıklamalar yaptı: İddialarımın arkasındayım! Hodri meydan...

CHP'deki asansör skandalında yeni perde! Tanju Özcan'dan şok çıkış: Arkasındayım...
Ekleme: 9.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 9.10.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'deki asansör skandalında yeni perde! Tanju Özcan'dan şok çıkış: Arkasındayım...
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti içindeki değişim hareketini destekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren çıkışları nedeniyle partiden ihraç edildi.

YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI!

Yeni Asır gazetesine verdiği röportajda ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok sertti.

"DÜNYA REKORU KIRDI..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybederek bir dünya rekoru kırdığını söyleyen Tanju Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neresi doğru ki? Deveye 'Neren eğri?' diye sormuşlar oda 'Nerem doğru ki?' demiş. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir politikasından sonuç alamadık" dedi.

Partiye geri dönmek için hukuk mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Tanju Özcan, şartların kabul edilmesi halinde CHP'den aday olacağını, eğer olmazsa yoluna bağımsız olarak devam edeceğini dile getirdi.

"KOLTUĞA YAPIŞMAM..."

Başarısız olması halinde görevi bırakacağını da açıklayan Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "CHP'den ya da bağımsız aday olarak seçilemezsem de ki henüz 50 yaşındayım, siyaseti bırakacağım. Bunu son 5 seçimi kazanmış biri olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu gibi o koltuğa tutunacak ve sarılacak bir adam değilim" dedi.

ASANSÖR SKANDALI HAKKINDA ŞOK ÇIKIŞ

Tanju Özcan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'un kendisinden kentteki asansörlerin denetimi ve bakımı için AND isimli firmayla anlaşmasını istediğiyle ilgili iddiaları da değerlendirdi.

"İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM"

Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Tanju Özcan, sözlerinden dolayı CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekti.

Sözlerine şöyle devam etti: Dava açabilirler. İddialarımın arkasındayım ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu iddialarımı doğrulayan özellikle de aday yapılmayacak olan belediye başkanları olacak. Onlar da benim bu iddialarımı doğrulayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!