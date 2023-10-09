CHP'deki asansör skandalında yeni perde! Tanju Özcan'dan şok çıkış: Arkasındayım...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti içindeki değişim hareketini destekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren çıkışları nedeniyle partiden ihraç edildi.Yeni Asır gazetesine verdiği röportajda ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok sertti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybederek bir dünya rekoru kırdığını söyleyen Tanju Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neresi doğru ki? Deveye 'Neren eğri?' diye sormuşlar oda 'Nerem doğru ki?' demiş. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir politikasından sonuç alamadık" dedi.Partiye geri dönmek için hukuk mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Tanju Özcan, şartların kabul edilmesi halinde CHP'den aday olacağını, eğer olmazsa yoluna bağımsız olarak devam edeceğini dile getirdi.Başarısız olması halinde görevi bırakacağını da açıklayan Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "CHP'den ya da bağımsız aday olarak seçilemezsem de ki henüz 50 yaşındayım, siyaseti bırakacağım. Bunu son 5 seçimi kazanmış biri olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu gibi o koltuğa tutunacak ve sarılacak bir adam değilim" dedi.Tanju Özcan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'un kendisinden kentteki asansörlerin denetimi ve bakımı için AND isimli firmayla anlaşmasını istediğiyle ilgili iddiaları da değerlendirdi.Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Tanju Özcan, sözlerinden dolayı CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekti.Sözlerine şöyle devam etti: Dava açabilirler. İddialarımın arkasındayım ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu iddialarımı doğrulayan özellikle de aday yapılmayacak olan belediye başkanları olacak. Onlar da benim bu iddialarımı doğrulayacaktır.