'İki devlet tek yürek' Bakan Güler'den Azerbaycan ile dostluk ve kardeşlik mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara Gazi Orduevi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Güler, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.Küresel ve bölgesel tehditlerin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Güler, Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik konumları gereği her alanda güçlü ve caydırıcı olmalarının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı:Bu kritik süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Zira bizi bir arada tutan sadece stratejik ortaklık değil, aynı zamanda tarihsel kardeşlik bağlarıdır.Güler, iki ülkenin tarih boyunca aynı sevinçleri ve acıları paylaştığını, zor zamanlarda birbirine omuz verdiğini hatırlatarak, savunma ve güvenlik başta olmak üzere pek çok alanda yürütülen işbirliğinin güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Silahlı Kuvvetlerin omuz omuza pek çok faaliyeti başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Bakan, özellikle personel eğitimi ve ortak tatbikatlarla askeri bağların daha da güçlendiğini söyledi:Gerçek şu ki Azerbaycan’ın gücü bizim gücümüzdür, Türkiye’nin gücü ise Azerbaycan’ın. Bu dayanışmayı Vatan Muharebesi’nde tüm dünyaya gösterdik. Bugün Karabağ’da dalgalanan Azerbaycan bayrağını görmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır.Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi’nde gösterdiği direnişin yalnızca kendi halkı için değil, tüm Türk dünyası için bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Güler, “Milli marşlarında ‘Senin için can vermeye hepimiz hazırız’ diyen Azerbaycan askerleri, bu sözü Karabağ’da gerçeğe dönüştürmüştür. Vatan için verilen bu mücadele, yürekten gelen bir inancın ve sadakatin ifadesidir” dedi.Güler, 30 yıl boyunca sabırla öz topraklarına kavuşmayı bekleyen Azerbaycan halkının, bu hedefe kendi ordusu ve kendi evlatlarıyla ulaştığını söyledi. Karabağ zaferinin sadece bir kurtuluş değil, aynı zamanda Kafkasya’da kalıcı barışın yolunu açan tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti:Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ve kalıcı bir barış antlaşmasının sağlanması en büyük temennimizdir. Ancak bölgesel barışın sürdürülebilmesi için Türkiye ve Azerbaycan ordularının daha da güçlenmesi gerekmektedir. Askeri işbirliğimizi, savunma sanayinden eğitim faaliyetlerine kadar her alanda daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz.Bakan Güler, “İki devlet, tek millet, tek ordu” anlayışıyla yürütülen işbirliğinin tatbikatlardan mayın temizleme çalışmalarına, personel değişimlerinden eğitim programlarına kadar birçok alanda sürdüğünü vurgulayarak, “Türkiye olarak her zaman can gardaşımız Azerbaycan’ın yanında olacağız” dedi.Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve çok sayıda davetli katıldı.