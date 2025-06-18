Bakan Kacır duyurdu! Türkiye ve İtalya, savunma sanayisinde güçlerini birleştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde önemli bir iş birliğini duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar ile İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu stratejik ortaklığın yalnızca savunma sanayisi açısından değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik boyutlarıyla da etkili olacağını belirtti. Kacır, 'Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak' dedi.Kacır, ortaklığın Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını artıracağına, Avrupa'nın güvenliğinde oynayacağı rolü pekiştireceğine ve uluslararası diplomasi sahnesindeki etkinliğini daha da güçlendireceğine dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek.'Bakan Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada her zaman olduğu gibi barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirterek, uluslararası alanda kurulan yeni ittifakların Türkiye'nin gücünü artırdığını ifade etti.Paylaşımını, 'Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun.' sözleriyle tamamlayan Kacır, bu iş birliğinin Türkiye için stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.