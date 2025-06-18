Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki! 'Bunlar, belediye değil enkaz'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye sert tepki gösterdi. Gökçek, 'CHP'li belediyelerde rüşvet var, pislik var, kriz var! Sokaklar çöpten geçilmiyor, yollar çukur dolu, işçinin maaşı yok! Bunlar, belediye değil enkaz! dedi.Osman Gökçek, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri Türkiye'de her yerde batak noktaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi paraları konserlere gömdü, işçisinin maaşını, halkın yaşantısı için kullanacağı yerlerdeki paraları çarçur etti. Yarın bunlar iktidar olsun, bakanlıklardaki çalışan bütün arkadaşlar, bütün memurlar maaşlarını alamaz. Türkiye'yi batak hale sokarlar.. Paris'e gitsinler, gazetecileri götürsünler, akşam vur patlasın çal oynasın, after partiler yapsınlar, hayatları böyle geçiyor bunların. Ankara'da bizim Etimesgut belediye başkanı dizi setinde yatıyor. Özgür Özel, önce diyecek ki ya bütün yerel yönetimdeki benim belediye başkanlarım gelsin. Soracak Mansur Yavaş'a, 'Niye bu kadar kartol bardak aldın?' diyecek. SGK'ya niye boş yaptınız kardeşim? Ekrem İmamoğlu'na bu paralar, festivaller, konserler adı altında nerelerde harcandı? CHP nereye gittiyse kurutmuştur. Finans yönetimi yapabilecek kapasiteye sahip değildir.' ifadelerini kullandı.