İsrail’in 10 günü kaldı! Füze savunma sistemi tükeniyor

İran'ın bir haftadır devam eden hipersonik füzelerini engellemeye çalışan Demir Kubbe resmen tükendi. İsrail'in füze savunma sistemi alarm veriyor.ABD'li bir yetkili İsrail'in hafta sonuna doğru hava savunma sistemlerini kısıtlamaya başlayabileceğini ve sistemin zaten yetersiz kaldığını söyledi.Wall Street Journal, çarşamba günü ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail'in savunma amaçlı 'Arrow' füze savunma sistemlerinin azaldığını bildirdi.Raporda, söz konusu kıtlığın ülkenin İran'dan gelecek uzun menzilli balistik füzelere karşı koyma kabiliyeti konusunda endişelere yol açtığı belirtildi.İsrail'in cuma günü İran'ın nükleer programı ve balistik füze kabiliyetleri bahanesiyle şok operasyonunu başlatmasından bu yana, İran İsrail'e 370'ten fazla füze ve yüzlerce insansız hava aracı ile misilleme atışları yaptı.WSJ'nin haberine göre, ABD aylardır Arrow füze savunma sistemlerinin yetersizliğinden haberdardı ve İsrail'in hava savunmasını güçlendirmek için çalışmalar yürütüyordu.Ancak bu stoklar da sınırlı. WSJ, İsrail'e çok sayıda füze gönderdikten sonra, 'ABD'nin füze savunma sistemlerini de yakması konusunda endişeler var' dedi.The Washington Post'un salı günkü haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına yakın bir kişinin aktardığına göre, İsrail, İran'ın saldırılarının mevcut hızıyla (geçtiğimiz hafta çatışmaların başlamasından bu yana azaldı) hava savunmasını 10-12 gün daha sürdürebilir. Daha sonra ABD'nin stoklarını yenilemesini veya savaşa daha fazla dahil olmasını gerektirecek.Kaynak ayrıca İsrail'in bu hafta sonuna kadar 'neyi ele geçirmek istediğini seçmesi gerekeceğini' ve 'Sistem zaten bunalmış durumda' ifadelerini kullandı.