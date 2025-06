MSB Mehmetçik'in eğitiminden görüntü paylaştı: Geriye değil daima ileriye

Kahraman Mehmetçik, görevini her daim ve her koşulda sürdürüyor.Hem sınır dışında hem de yurt içinde vatandaşların güvenliğini sağlayan Mehmetçik, her türlü duruma daima hazır.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bunu ortaya koyan bir kare yayınladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), personelini modern savaş koşullarına hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğrafla, askerlerin savaş eğitimi, tüm gerçekliğiyle gözler önüne serildi.Paylaşımda, 'Geriye değil daima ileriye...' ifadeleri yer aldı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, bu eğitimler, Türkiye'nin hem ulusal hem de uluslararası güvenlik gereksinimlerine yanıt vermek için düzenli olarak gerçekleştiriliyor.Paylaşılan görüntü, Türk askerlerinin kararlılığını ve profesyonelliğini gözler önüne seriyor.