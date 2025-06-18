İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı! Uygulamayı silin

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı 'Yükselen Aslan' saldırısı ve İran'ın 'Gerçek Vaat' adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 6. gününe girdi.İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.İran devlet televizyonu, salı günü yaptığı açıklamada vatandaşlara WhatsApp'ı telefonlarından silmeleri çağrısında bulundu.Açıklamada, herhangi bir somut kanıt sunulmadan, uygulamanın kullanıcı bilgilerini toplayarak İsrail'e gönderdiği iddia edildi.Meta çatısı altındaki WhatsApp'tan yapılan açıklamada ise bu suçlamalar 'asılsız' olarak nitelendirildi. Şirket, 'Bu tür yanlış bilgilerin, hizmetlerimizin engellenmesi için bahane olarak kullanılmasından endişe duyuyoruz' ifadelerini kullandı.WhatsApp, mesajların uçtan uca şifrelendiğini ve şirketin bu mesajlara erişiminin olmadığını vurguladı.Açıklamada, “Kullanıcıların konumlarını izlemiyoruz, mesaj içeriklerine erişmiyoruz ve hükümetlere toplu veri sağlamıyoruz” denildi.,Cornell Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Gregory Falco, mesaj içeriklerinin gizli kalmasına rağmen, WhatsApp üzerinden iletilen bazı 'metaverilerin' şifrelenmediğini ve bu verilerle kullanıcı davranışlarının kısmen anlaşılabileceğini söyledi.Ayrıca Falco, WhatsApp verilerinin İran dışında depolanıyor olabileceğine de dikkat çekerek, 'Veri egemenliği açısından ülkelerin kendi verilerini kendi sınırları içinde barındırması şart hale geldi' dedi.İran, geçmişte birçok sosyal medya platformunu yasaklamıştı. Ancak halk, VPN ve proxy gibi yollarla bu yasakları aşmayı sürdürüyor.2022'de ülke genelinde başlayan protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play erişimi engellenmiş, bu yasaklar 2024 sonlarında kaldırılmıştı.WhatsApp, ülkede Instagram ve Telegram ile birlikte en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyordu.Yeni çağrının ardından uygulamanın yeniden engellenip engellenmeyeceği merak konusu.