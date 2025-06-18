Katil İsrail'in nükleer silah yalanı deşifre oldu! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

ABD istihbaratı, İsrail'in nükleer silah iddiasını çürüttü. İsrail, İran'ın nükleer silah edinme yolunda 'geri dönülmez noktaya' yaklaştığını savunsa da ABD istihbaratı İran'ın aktif olarak nükleer silah edinmeye çalışmadığını, öyle olsa bile bunun yıllar alacağını ortaya koydu.İsrail, cuma günü İran'a kapsamlı bir saldırı başlattığında Tahran'ın nükleer silah edinme çaba ve çalışmalarında 'geri dönülmez noktaya hızla yaklaştığını' ve bunu engellemek için saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 'Biz saldırmasak bir hafta içinde İran nükleer silahı yaparak bize saldıracaktı' dedi. ABD istihbaratı ise durumun farklı olduğunu ortaya koydu.CNN International sitesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İran'ın nükleer çalışmaları konusunda farklı bir sonuca vardı. Buna göre, İran aktif bir şekilde nükleer silah yapma peşinde değildi.Aynı değerlendirmeye göre, İran'ın bunun gibi bir silahı üretmesi ve seçtiği bir noktayı böyle bir silahla hedef alması için 3 yıla kadar zaman gerekiyor.Söz konusu istihbarat değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi dört kaynaktan biri, CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail'in günlerdir devam eden saldırılarının İran'ın nükleer programını sadece birkaç ay sekteye uğratabildiğini anlattı.Buna göre, İsrail Natanz'daki tesise zarar verse de İran'ın 'nükleer kalbi' olarak da bilinen Fordo 'el değmemiş' durumda. Savunma uzmanlarına göre de İsrail'in belirli ABD silahları ve hava desteği olmadan Fordo'ya zarar verme kapasitesi bulunmuyor.Trump ve selefi Joe Biden'ın dönemlerinde Ortadoğu'da üst düzey diplomat olarak görev almış olan Brett McGurk, 'İsrail bu nükleer tesislerin üzerinde uçabilir, onları işlemez hale getirebilir. Ama onları gerçekten parça parça etmek istiyorsa bu ya ABD'nin askeri saldırısıyla ya anlaşma ile olur' dedi.CNN'e konuşan kaynaklardan biri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İsrail'in son saldırısı öncesinde, İran'ın bu amaca doğru hızla ilerlemesi halinde kullanılabilir bir nükleer silahı daha hızlı elde edebileceğini bildirdiğini anlattı. Öte yandan, ABD'li ordu ve istihbarat yetkilileri, aralarında bilgi paylaşımı olsa da uzun zamandır İran'ın nükleer programı ile ilgili bilgileri nasıl yorumladıkları konusunda ayrı düşüyor.Trump yönetiminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Tulsi Gabbard, mart ayında verdiği ifadede, ABD istihbarat çevrelerinin değerlendirmesine atıfla, 'İran'ın nükleer silah inşa etmediğini ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programı için yeniden onay vermediğini' söylemişti.Netanyahu'ya pazar günü Fox News haber kanalına verdiği röportajda, İsrail'in istihbaratının neden Gabbard'ın Kongre'de verdiği ifadeden farklı olduğu, mart ayından bu yana bir şeyin değişip değişmediği sorulmuştu. Netanyahu ise bu soruya yanıtında, 'Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açık ve net: Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir planla çalışıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar' iddiasında bulunmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmedi-üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı ğini yalanlayarak, 'Ne söylediğini umursamıyorum' dedi.İsrail, Gazze Şeridi'nde 'Hamas'ın tünelleri var' yalanıyla çok sayıda hastane ve okulu yerle bir etti. Hiçbirinden de Hamas'ın varlığına dair tek bir kanıt bile sunamadı. Benzer yalanları daha önce ABD de kamuoyuna sunarak Afganistan ve Irak'ı yıllarca işgal etti.11 Eylül saldırıları gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'a giren ABD, 20 yıl sonra geride iç karışıklık bırakarak gitti. Aynı ABD kimyasal silah bahanesiyle 20 Mart 2003'te Irak'ı işgal etti ve arkasında yine tam bir kaos bıraktı. İşgalden yıllar sonra Irak'ta kimyasal silah olmadığı gerçeği ortaya çıktı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisi'nin yeraltı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi. İsrail'in önümüzdeki saatlerde İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını artırması bekleniyor.Fordo Nükleer Tesisi başta olmak üzere bazı tesislerde nükleer silah yapımına yeterli kapasitede olmasa da zenginleştirilmiş uranyum stoklarının olduğu biliniyor.İsrail'in bu tarz tesislere olası saldırısı sonrasında bir radyasyon sızıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.CNN International'ın haberi, ABD kamuoyunda ses getirdi. ABD istihbarat raporunun İsrail'i yalanlamasını, AP ajansı başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşu okuyucularına aktardı.İsrail basını da konu hakkındaki tartışmalara Trump'ın 'İran nükleer silah üretmeye çok yakın' sözü üzerinden katıldı.