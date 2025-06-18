Ülke basını korkunç gerçeği ifşa etti! Kuzey Kore’den sonra...

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaparak 55 binden fazla masum insanı katleden İsrail, bu kez görüzünü İran'a çevirdi.İsrail ile İran arasındaki savaş altıncı gününe girerken, İran'ın nükleer silah üretmeye yakın olduğunu öne süren ve tüm dünyayı buna inandırmaya çalışan İsrail'in gizli nükleer programı ABD medyasına yansıdı.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail devletinin gizli bir nükleer silah programı var. Ancak İsrail bu programı kamuoyu önünde kabul etmiyor.İngiltere'nin başkenti Londra'daki Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden nükleer güvenlik uzmanı Alexander K. Bollfrass, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Resmi diplomatik duruş açısından bakıldığında İsrail bunu ne kabul edecek ne de inkar edecektir.'' dedi.Haberde yer alan detayda İsrail'in en az 90 savaş başlığının ve yüzlercesinin üretilmesine yetecek kadar nükleer fisyona uğrayabilir materyalinin olduğundan bahsedildi.Dünyada 30 ülkenin nükleer silah geliştirme kapasitesi olduğu tahmin edilse de silahlara sahip olduğu bilinen sadece dokuz ülke bulunuyor. İsrail ise Kuzey Kore'den sonra en küçük mühimmata sahip ikinci ülke olarak yer alıyor.Uzmanların yaptıkları yorumlara göre, İsrail, savaş başlıklarını savaş uçaklarından, denizaltılardan ya da balistik füze rampalarından ateşleyebilir.İsrail aynı zamanda Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve Güney Sudan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na imzacı olmayan beş ülkeden biri olarak öne çıkıyor. 1970 yılında yürürlüğe giren antlaşma ile birlikte hükümetler nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmayı ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi taahhüt ediyor. İran ise antlaşmaya taraf ülkelerden biri.İsrail'in antlaşmayı imzalaması için nükleer silahlardan vazgeçmesi şart. Antlaşma, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD olmak üzere resmi olarak beş nükleer devleti tanıyor. Bu ülkeler aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri.Araştırmacılara yaptıkları değerlendirmeye göre; İsrail, nükleer silah geliştirme tesisini 1958 yılında, ülkenin güneyindeki Dimona'da kurmaya başladı. 1958 yılında inşaatına başlanan Dimona projesi, plütonyum üretimi için yeniden işleme tesisini de içeriyor. Rapor, projenin nükleer silahlarla alakalı olduğu sonucuna vardı.Habere göre; İsrail, 1967 yılında gizlice nükleer patlayıcıları inşa etme kabiliyetini ilerletti. 1973 yılına gelindiğinde ABD, İsrail'in nükleer silahları olduğuna ikna olmuştu.Gazetenin haberinde İsrail'in şu ana kadar savaşta hiç nükleer silah kullanmadığına dikkat çekildi. Habere göre, İsrail'in 1967 ve 1973'teki Arap-İsrail savaşları sırasında nükleer bombalar hazırladığı düşünülüyor.İsrail'in ülkenin güneyindeki Negev Çölü de dahil olmak üzere yeraltı alanlarında nükleer silahlarını test ettiği belirtiliyor. Bunlardan birinin Eylül 1979'da kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.İsrail'in nükleer silah programının Dimona'da olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre, UAEA denetçileri, buraya daha önce hiç gitmedi ve İsrail ile UAEA'nın burayı izlemesine izin verecek bir anlaşması da bulunmuyor.Bazı ABD'li bilim insanları 1960'lı yıllarda Dimona'yı ziyaret etmiş ve nükleer programın barışçıl olduğuna karar vermişti.