Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran savaşı mesajı: Her türlü senaryoya hazırız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarıyla ilgili İran'ın kendini savunmasının meşru olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışması, bu fırtınalı sularda, 86 milyonun tamamının güvencesidir." dedi. Erdoğan ayrıca, "Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz. İsrail'in saldırıları ve katliam politikaları farklı bir boyuta geçti.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:AK Parti'nin her bir neferine yol arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Heyecanlarıyla sevdalarıyla bizlere umut ve cesaret aşılayan genç arkadaşlarımı, genç yürekleri genç zihinleri muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında ittifak ortaklarımızın desteğiyle Meclis Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Numan Kurtulmuş beyi tebrik ediyorum.Toplumdan ayrışarak siyaset yapılmaz, bu siyaset tarzından ülkeye hayır gelmez. İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan Anamuhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadırArpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, Anamuhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de 'enfekte' ediyor.Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştirTürkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruzTürkiye gibi büyük ülkenin Anamuhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.Türkiye'nin Anamuhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz inanın biz de karıştırır olduk.Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz.Sayın Özel'in patronaj ilişkisinden kendisini ve partisini kurtarmasını ve en kısa zamanda Türkiye'nin gerçek meselelerine geri dönmesini ümit ediyoruz.Stratejik önemi anlaşılan Terörsüz Türkiye hedefine suhuletle ulaşması için işbirliğine, birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var.CHP dahil, Grubu bulunan tüm partilerin, bu dönemde yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz(Yatırım taahhütlü avans kredisi) Program büyüklüğünü 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz.Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz. İsrail'in saldırıları ve katliam politikaları farklı bir boyuta geçti.İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır.İran'ın, İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktırHem Gazze'ye hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışması, bu fırtınalı sularda, 86 milyonun tamamının güvencesidir. Türkiye, vesayet odakları ve FETÖ ihanet çetesiyle mücadele ederek, aynı zamanda siyonizmin ülkemizdeki uzantılarıyla mücadele etmiştirTürkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Caydırıcılığı öyle bir seviyeye çıkaracağız ki; bırakın bize saldırmayı hiçkimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek. Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruzİsrail, İran'daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastlar düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. Türkiye Cumhuriyeti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesinBölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz, Orta Doğu'nun tamamında sadece işbirliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz