İsrailli bakanlar birbirine düştü! İsrail kabinesinde İran saldırıları nedeniyle kavga çıktı

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılara İran'ın verdiği sert yanıt İsrailli bakanları birbirine düşürdü. İsrail'in Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Amir Bar-Lev kameralar karşısında büyük bir tartışma yaşadı.İsrail'in eski Kamu Güvenliği Bakanı Amar Bar-Lev'in, Ben Gvir'e 'İran'ı neden kışkırttın?' soru sorması sonrası İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, 'İran'ın füze yeteneklerinin gücünün farkında değildik.' diyerek cevapladı.İkilinin kameralar önünde birbirine girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İsrailliler, görüntüler sonrası tedirginliğe kapıldı.ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in İran'dan gelen balistik füzelerini durdurmak için kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sisteminde kullandığı füzeleri tükeniyor.Yetkili, ABD'nin bu durumun farkında olduğunu ve bu nedenle İsrail'in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeye savunma sistemleri sevk ettiğini belirten yetkili, ABD envanterindeki önleyici füzelerin de tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.