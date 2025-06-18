Instagram'dan çok tartışılacak özellik! Neyi beğendiğinize dikkat edin

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların tepkisini çekecek yeni bir özelliği hayata geçirdi. Kısa video platformu Reels için geliştirilen yeni sekme, kullanıcıların arkadaşlarının hangi videoları beğendiğini ve üzerine yorum yaptığını herkese açık bir şekilde gösteriyor. Yani artık neyi beğendiğiniz, kimlerin beğendiğinizi bildiği arkadaş çevrenizde görünür hale geliyor.The Verge sitesinin haberine göre, Instagram CEO'su Adam Mosseri, ocak ayında, bu yenilikle kullanıcıların sadece içerik tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda içerikler üzerinden arkadaşlarıyla daha fazla bağ kurabileceğini savunmuştu:'Instagram'ın yalnızca eğlenceli içerikler tükettiğiniz bir yer değil, aynı zamanda bu içerikler üzerinden arkadaşlarınızla bağlantı kurduğunuz bir yer olmasını istiyoruz.'Hatırlatmak gerekirse; Instagram, 2019 yılında kullanımdan kaldırdığı 'Etkinlik' akışında da kullanıcıların arkadaşlarının sosyal mecrada beğeni ve takip hareketlerini gösteriyordu. Örneğin, bir arkadaşınızın hangi fotoğrafı beğendiği, kimi takip ettiği veya ne zaman yorum yaptığı bu akışta görünüyordu.Ancak pek çok kullanıcı tarafından gizlilik ihlali ve sosyal baskı oluşturduğu gerekçesiyle tepki almıştı. 2019 yılına geldiğimizde Instagram, 'etkinlik akışı' özelliğini tamamen kaldırdı ve kullanıcıların beğeni aktivitelerinin arkadaşları tarafından görülmesini engelledi.Yeni Reels sekmesi ise tam olarak bu eski akışın bir tür yeniden doğuşu olarak yorumlanıyor. Fakat özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için bu durumun ciddi rahatsızlık doğurabileceği belirtiliyor. Özelliği kapatmanın bir yolu ise maalesef bulunmuyor.