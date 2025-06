MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist teslim oldu

Nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenen Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama ve sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde;- Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,- Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda ise hafta boyunca; 2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.681'e ulaşmıştır.Son bir haftada engellenen 1.342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 38.979 olmuştur.İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir.Yine, bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde17 kilogramdan fazla (17.049 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.8 Ocak'ta başlayan “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 157, Menbic bölgesinde 131 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.Bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir.13 Haziran'da, Genelkurmay Başkanımız, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımızın yer aldığı Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya katılan Sayın Bakanımız, aynı gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile bir araya gelmiştir.Sayın Bakanımız dün de (18 Haziran) beraberinde Genelkurmay Başkanımız, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız ile Van'a gitmiş,- İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birlik komutanlarının yer aldığı video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuş,- Ardından makamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı'nı kabul etmiş, müteakiben komuta kademesiyle birlikte “Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü” dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılmıştır.- 12 Haziran'da resmî ziyaret kapsamında Suriye'ye giden Sayın Genelkurmay Başkanımız, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş aynı zamanda çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuştur.- Sayın Genelkurmay Başkanımız,-16 Haziran'da resmî davetlisi olarak ülkemize gelen İtalya Genelkurmay Başkanı'nı,- 17 Haziran'da NATO Askerî Komite Başkanı'nı ağırlamıştır.Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında;- Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı, Aksaz Deniz Üs Komutanımızı 17-19 Haziran tarihleri arasında Muğla'da,- Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımızı 18-19 Haziran'da Edirne'de ziyaret etmektedir.Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından 22 ülkeden 195 katılımcının ve NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla “5'inci Deniz Güvenliği Çalıştayı” 24-25 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecektir.Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak,İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz.İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir.İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhâl son vermelidir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir.12 Haziran'da Nahçıvan'da başlayan Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı bugün (19 Haziran) sona erecektir.Diğer yandan çeşitli unsurlarla iştirak ettiğimiz,- Polonya'da düzenlenen NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik,- Baltık Denizi'ndeki Baltops Deniz,- Romanya'da icra edilen Sea Breeze I Amfibi Harekât,- İtalya, İspanya ve Almanya'da gerçekleştirilen Ramstein Ambition Hava Savunma Komuta Kontrol,- Tunus'ta düzenlenen Tunus Deniz,- Almanya'da Sivil-Asker İş Birliğini geliştirmek amacıyla Joint Cooperation tatbikatları yarın (20 Haziran) sona erecektir.Ayrıca,- 9-24 Haziran tarihleri arasında Romanya'da Saber Guardian,- 10-27 Haziran tarihleri arasında Slovenya'da Adriatic Strike Yakın Hava Desteği,- 11-25 Haziran tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri Davet,- 14-28 Haziran tarihleri arasında Ulanbator/Moğolistan'da Khaan Quest tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.Diğer yandan;- 23-27 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın,- 23-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Barış Muhafızı-2025 ile 23 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Anadolu-2025 Özel Kuvvetler tatbikatlarının,- 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın fiili, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya'nın gözlemci statüsünde katılacağı, hava unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Konya'da Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin icra edilmesi planlanmaktadır.TCG AKÇAKOCA'nın katıldığı Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 5'inci aktivasyon faaliyeti 11-25 Haziran tarihleri arasında Köstence/Romanya'da başarıyla devam etmektedir.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında;- TCG KEMALREİS tarafından 20-22 Haziran tarihleri arasında Sarayburnu/ İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemimiz halkımızın ziyaretine açılacak, - Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından ise 22-30 Haziran tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılacaktır.“17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı”na katılan ve dönüş seyri kapsamında 13-18 Haziran tarihleri arasında Kolombo/Sri Lanka'ya liman ziyareti yapan TCG BÜYÜKADA gemimiz; 25-27 Haziran tarihleri arasında Maskat/Umman'a liman ziyareti gerçekleştirecektir.Öte yandan Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemimiz ve beraberindeki destek gemileri ile söz konusu gemilere refakat ve koruma görevi icra eden Somali Deniz Görev Grubunda görevli Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın ülkemize uğurlanması maksadıyla Mogadişu Limanı'nda Somalili üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla uğurlama töreni düzenlenmiş ve gemilerimizin geri intikali 15 Haziran'da başlamıştır. Gemilerin Temmuz başında ülkemize ulaşması beklenmektedir.Hava Kuvvetlerimizin faaliyetleri kapsamında;- 17 Haziran'da muharip ve destek uçaklarımız ile Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirilmiş,- 21 Haziran'da “Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104'üncü Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK tarafından Adapazarı/Sakarya'da,- 23 Haziran'da ‘‘Estonya Zafer Günü Kutlamaları'' kapsamında Türk Yıldızları tarafından Parnu/Estonya'da gösteri uçuşları icra edilecektir.Diğer yandan;Temsilci Kurum Başkanlığı Harita Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Konseyi”nin 2025 yılı 1'inci Olağan Konsey Toplantısı ve XIII. Teknik Sempozyumu 18-20 Haziran tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilmektedir.Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığımız tarafından hazırlanan ilk Türk donanmasının kuruluşundan günümüz Türk Deniz Kuvvetlerine kadar uzanan şanlı denizcilik tarihimizin anlatıldığı “Preveze'den Mavi Vatan'a Deniz” adlı sergi 20 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ücretsiz olarak gezilebilecektir, sergimize tüm halkımızı davet ediyoruz.Deniz Harp Okulu'nun kuruluş yıldönümü kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi tarafından TRT iş birliği ile hazırlanan “Çakı Cevizi” belgeselinin galası 23 Haziran'da Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında yapılacaktır.Bu vesileyle, denizlerimizde asayiş ve güvenlik için kahramanca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan “Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü” kapsamında; 11 Haziran'da Lapseki/Çanakkale'de, 13 Haziran'da Karaburun/İzmir'de, 14 Haziran'da Foça/İzmir'de, 18 Haziran'da Karesi/Balıkesir ile Orhaneli/Bursa'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 10 helikopterimiz, 51 sorti yaparak 106 ton su atmıştır.Bu çerçevede, 2025 yılında meydana gelen 7 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 12 helikopter ile 54 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesi her geçen gün daha da artırılmaktadır.Bu kapsamda,Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 6 Haziran'da Kuzey Makedonya'ya teslim edilmiştir. Ülkemizin Avrupa kıtasına gerçekleştirdiği ilk obüs ihracatı olması açısından büyük önem taşıyan bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyoruz.Yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün “Dershanesiz Okul Modeliyle” temin edilmesi amacıyla “Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü” 13 Haziran'da imzalanmıştır.Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Her türlü tehdidi kararlılıkla bertaraf etmeye,- Kara, deniz ve hava unsurlarıyla milletimizin güvenliğini sağlamaya,- Ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya kararlılıkla devam edecektir.