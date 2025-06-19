TEMU'dan Türkiye hamlesi! 1 günde teslimat dönemi başladı

Çinli TEMU, Türkiye pazarına resmen adım attı. İstanbul'da operasyon merkezi kuran e-ticaret devi, günler süren teslimat süresini sadece 1 güne indiriyor.2024'ün son çeyreğinde attığı adım ile ödemeleri Türkiye'de kurulan şirket aracılığıyla gerçekleştiren TEMU, vergi yükünü de hafifletmiş oldu. Türk kullanıcılar, artık siparişlerinin ödemesini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapıyor ve faturalarını da buradan alıyor.Türkiye gibi ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan şirket, yüksek vergilerden kaçınmak için bölgesel depo sistemine geçti. İstanbul'da kurulan operasyon üssü ile siparişler artık doğrudan Türkiye'den gönderilecek. Bu da hem maliyet hem de teslimat süresini düşürecek.Türkiye'de 1 günde teslimat dönemini başlatan firma, farklı promosyonlarda uyguluyor. İlk siparişe ücretsiz kargo ve indirim fırsatı sunan firma, 'Artık Türkiye'deyiz' sloganını kullanıyor.