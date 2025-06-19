Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yaz sıcakları etkisini artırıyor, yurt genelinde hava adeta kavuruyor. Meteoroloji'nin 19 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle öğle saatlerinde hayatı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bu saatlerde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor. Bazı Karadeniz illerinde ise kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İl il hava durumu detaylarıyla bugünün tablosu haberimizde.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün az bulutlu ve açık olacak. Zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu:BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE 34°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 30°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 33°C Az bulutlu ve açıkAFYON 30°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 36°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 36°C Az bulutlu ve açıkUŞAK 32°C Az bulutlu ve açıkADANA 37°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 38°C Az bulutlu ve açıkHATAY 31°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 32°C Az bulutlu ve açıkANKARA 31°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açıkKONYA 30°C Az bulutlu ve açıkSİVAS 26°C Az bulutlu ve açıkBOLU 29°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE 30°C Az bulutlu ve açıkSİNOP 28°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 25°C Az bulutlu ve açıkAMASYA 31°C Az bulutlu ve açıkRİZE 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN 27°C Az bulutlu ve açıkTRABZON 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıERZURUM 25°C Az bulutlu ve açıkKARS 24°C Az bulutlu ve açıkMALATYA 34°C Az bulutlu ve açıkVAN 24°C Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 34°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 36°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 37°C Az bulutlu ve açık