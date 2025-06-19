Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkmaya başladı. Yurtta bugün birçok bölgede termometreler mevsim normalleririn üzerinde sıcaklık değerlerine işaret edecek. Vatandaşların güneşin en yüksekte olduğu öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışanı çıkmamaları öneriliyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu...
Yaz sıcakları etkisini artırıyor, yurt genelinde hava adeta kavuruyor. Meteoroloji'nin 19 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle öğle saatlerinde hayatı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bu saatlerde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor. Bazı Karadeniz illerinde ise kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İl il hava durumu detaylarıyla bugünün tablosu haberimizde.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün az bulutlu ve açık olacak. Zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 34°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 30°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 33°C Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 30°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 36°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 36°C Az bulutlu ve açık
UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 38°C Az bulutlu ve açık
HATAY 31°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 32°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 31°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık
KONYA 30°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 26°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 29°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 25°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 31°C Az bulutlu ve açık
RİZE 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 27°C Az bulutlu ve açık
TRABZON 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık
KARS 24°C Az bulutlu ve açık
MALATYA 34°C Az bulutlu ve açık
VAN 24°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 36°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 37°C Az bulutlu ve açık