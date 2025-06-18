Siyonist İsrail'den insanlık dışı uygulama! Yahudi olmayana sığınakta yer yok

İsrail'in 'nükleer silah' yalanı ile 13 Haziran Cuma günü başlattığı İran saldırılarında beşinci gün geride kaldı. İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar şiddetini artırırken çatışmalar, adım adım bir savaşa doğru gitmeye başladı.İran füzelerine karşı sığınaklara kaçan İsraillilerin Yahudi olmayanları sığınaklara almadığı ortaya çıktı. İşte İran ve İsrail'de dün yaşanan sıcak gelişmeler:İran'ın füze saldırılarında İsrail'de şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü kaydedildi.Çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşlarını İsrail'den tahliye ediyor.Zengin İsrailliler lüks yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kaçıyor.Tel Aviv yönetiminin İran'ın yeni saldırılarına karşı daha fazla sığınak inşa etmeye başladığı açıklandı.İsrail, 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiğini öne sürdü.İsrail, 'İran beş günde 400 kadar balistik füze attı' açıklamasını yaptı.Middle East Eye sitesindeki habere göre İsrail'de uyarı sinyallerinin devreye girmesinin ardından halk sığınaklara kaçıyor. Ancak Yahudilerin İsrail'de yaşayan Müslüman ve Hıristiyanları bu sığınaklara almadıkları ortaya çıktı.Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı. Yehuda Hayamit Sokağı'nda yaşayan Filistinli vatandaşlar, daha önce kullandıkları sığınağın giriş şifresi değiştirildiği için sığınağa giremedi.Sosyal medyaya düşen başka bir görüntüde ise İsraillilerin sirenlerin çalmasıyla birlikte sığınaklara girdiği ancak Taylandlı işçileri içeriye almadıkları görüldü.Bir İsraillinin Taylandlı işçiye içeri giremeyeceğini söylediği, Taylandlı işçinin ise kapıda şaşkınlıkla beklediği görüldü. İnsanlık dışı muamele tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'İşte insanlıktan nasipleri olmayan siyonist zihniyet' yorumunu yaptı.İran Sağlık Bakanlığı, cuma gününden bu yana 224 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı. İran'da yaralı sayısıysa 1000'in üzerinde açıklanıyor.İran tarafında dün İsrail'in yine birçok kente yönelik saldırıları yaşandı.İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da bir televizyon binasını vurdu. İsrail uçakları, pazartesi günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın binasınıbombalamıştı. Önceki günkü saldırıda da 3 gazeteci öldürülmüştü.İran'da halka gıda dağıtımı yapacak merkezler oluşturulmaya başlandı ve doktorlar ile hemşirelerin tüm izinleri iptal edildi.İran'daki yabancıların Azerbaycan üzerinden tahliyesine başlandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Tahran'ı tahliye edin' açıklamasının ardından dün başkentte çok sayıda dükkânın kapalı olduğu görüldü.İran'ın füzeleri İsrail istihbarat birimi Mossad'ın binasını vurdu. İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları, İsrail'in askeri istihbarat dairesi ve Mossad'ın operasyon merkezini vurduklarını açıkladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun da hedef alındığı ortaya çıktı.Öte yandan İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.İran Emniyet Teşkilatı'nca yapılan açıklamada, Elburz ve İlam eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında MOSSAD'a bağlı olduğu tespit edilen şahısların, bir atölyede patlayıcı madde üretimi, yapımı ve testine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu operasyon sayesinde sabotaj eylemlerinin engellendiği kaydedildi.İsrail ordusu, İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü öne sürdü. İran'ın bir önceki Genelkurmay Başkanı da İsrail'in saldırıları sonucunda ölmüştü.İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirilmişti.İran, İsrail'in devlet televizyonları Kanal 12 ve Kanal 14'e siber saldırı düzenledi. Kanalların sistemlerine canlı yayın sırasında sızan İranlı hackerlar bir süreliğine ekrana acil tahliye uyarısı yansıttıktan sonra yayını kesti. İsrail'deki cep telefonları da hack'lendi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisine gönderdiği kısa mesajın ekran görüntüsünü yayınladı.Siyonist olduğunu daha önce defalarca belirten Huckabee mesajında, 'Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya'da korudu.Çünkü siz yüzyılın, belki de tüm zamanların en önemli başkanı olacaksınız. Omuzlarınızda öyle kararlar var ki, bunları başka hiç kimsenin vermesini istemezdim. Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum' ifadelerini kullanıyor.