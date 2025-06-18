İsrail'in son 12 günü! Katil devletin panik halinin nedeni belli oldu

Katil İsrail, İran'a yönelik alçakça saldırılarını sürdürürken son günlerde ise ABD'yi savaşa çekmek için ekstra bir diplomasi yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan 'müzakere' mesajı vermesi diğer yandan İran dini lideri Hamaney'e ölüm tehditlerine varan açıklamalarıyla Tahran yönetiminin savunma hattını kırmaya çalışmasının altında yatan nedenlerden biri de belli oldu.ABD'li Washington Post Gazetesinin haberine göre; ABD yardım etmediği takdirde İsrail'in 12 günlük hava savunma mühimmatı kaldı. Washington Post'un haberinde; İran'ın 2 bin füzeye sahip olduğunun tahmin edildiği yazılırken, İsrail'in gizli ajanlar ve savaş uçaklarıyla yapılan operasyonlarla füzelerin önemli bir kısmını imha ettiği kaydedildi.İran'ın ilk misilleme ataklarındaki yoğunluğun günler geçtikçe azaldığı ve füze ateşlemelerinin 10'lu rakamlara kadar indiği yazıldı.İsrailli analistlerin, İran'ın füze sistemi ve cephaneliklerinin yarısından daha fazlasının sağlam olduğunu ve bilinmeyen bir kısmının da yer altı depolarında olabileceği konusunda uyarıların yer aldığı haberde belirtildi.İsrail'in İran'ın misillemelerini Demir Kubbe ve diğer sistemlerle önlemesinin sadece gecelik maliyetinin 285 milyon dolar olduğu kaydediliyor.Öte yandan; ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de İsrail'in İran'dan gelen balistik füzelerini durdurmak için kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sisteminde kullandığı füzeleri tükeniyor.Yetkili, ABD'nin bu durumun farkında olduğunu ve bu nedenle İsrail'in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeye savunma sistemleri sevk ettiğini belirten yetkili, ABD envanterindeki önleyici füzelerin de tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.İran'dan gelen balistik füzelerin çoğunun Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engelleniyor.Atmosfer içi füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow 2 sistemi 2000 yılında hizmete girerken, atmosfer dışı balistik füzeleri için geliştirilen Arrow 3, 2017'de kullanılmaya başlanmıştı.