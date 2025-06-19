İsrail içeriden çatırdıyor! Hipersonik füzelerin yol açtığı tahribat giderek büyüyor

İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı savaşın altıncı günü en hareketli gecelerden birine sahne oldu. İsrail gece 50'den fazla savaş uçağı ile İran'a saldırı düzenledi.Gündüz ise Tahran ve çevresine saldırdı. Diğer taraftan İran, ilk kez kullandığı füzelerle İsrail hava savunma sistemini yine aştı. 'İran'ın nükleer silah yapacağı' yalanı ile saldırıya geçen İsrail, içeride ve dışarıda birçok zorlukla karşılaşmaya başladı.Tel Aviv'de gece ve gündüz sirenler artık susmuyor.İsrailliler sığınaklardan çıkamıyor. Halk kendini güvende hissetmiyor. Şarkul Avsat'ın haberine göre İsrail'deki çok sayıda sığınak hasar gördü ya da yetersiz kalıyor.İsrail hükümetinin paylaştığı verilere göre, İran'ın düzenlediği füze saldırıları sonucu İsrail'de 24 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 3 bin 800 İsrail vatandaşı da saldırılar nedeniyle evlerinden tahliye edildi.İsrail arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara yetişmekte zorlanıyor.Ülkede sığınaklara yakın olmaları halinde işyerleri faaliyetlerinin devam etmesine ve 30 kişiye kadar yapılacak toplu faaliyetlere izin veriliyor.İran'ın attığı füzeler giderek şiddetleniyor.İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırıda kullanılan füzeler arasında 'Hayber Şekan' tipi uzun menzilli füzeler de yer alıyor.İran yarı resmi haber ajansı Mehr, İran'ın İsrail'e 'Fettah-1' isimli füzelerini fırlattığını duyurdu.İran'ın füzelerine karşılık İsrail'in Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemleri de tükeniyor. İran'ın füzelerini önlemekte zorlanan sistem ayrıca İsrail'e büyük bir maliyete neden oluyor.İran'ın balistik füzelerle bir gecede yaptığı misillemenin maliyetinin İsrail için yaklaşık 287 milyon dolar olduğu belirtildi.ABD'li Washington Post Gazetesi'nin haberine göre; ABD yardım etmediği takdirde İsrail'in 12 günlük hava savunma mühimmatı kaldı.İsrail merkezli Yedioth Ahronot Gazetesi, Demir Kubbe sisteminin İran'ın balistik füzelerine karşı yeterli etkiyi gösteremediğini itiraf etti.Washington Post'un haberinde; İran'ın 2 bin füzeye sahip olduğunun tahmin edildiği yazılırken, İsrail'in gizli ajanlar ve savaş uçaklarıyla yapılan operasyonlarla füzelerin önemli bir kısmını imha ettiği kaydedildi.Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağını şu an söyleyemem. İran müzakere masasına oturmayı daha önce kabul etmeliydi.Ancak hâlâ geç değil' dedi. Trump, İran'ın tamamen savunmasız kaldığını belirterek, 'İran'ın hiçbir hava savunması yok' ifadelerini kullandı.Trump, İran'ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, 'İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Hamaney'e iyi şanslar' dedi. Trump açıklamasında, 'Netanyahu'ya 'Devam et' dedim' ifadelerini de kullandı.Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde yaptığı açıklamada ise İran'a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise 'Ben dahil olmak istemiyorum.' şeklinde net bir ifade kullandı. Trump, 'İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç' ifadelerini de kullandı.İran lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail'in saldırılarını ve ABD'nin tehditlerini değerlendirdi. Hamaney, ülkesinin 'dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını' dile getirerek, 'Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır' dedi.Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, 'İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz, çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir.ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin. Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır' diye konuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını belirtti. Saar, çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını ve Tel Aviv'in saldırılarını sürdüreceğini bildirdi.İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyleyen Saar, 'Bilmenizi isterim ki; hiçbir müzakere yapılmıyor ve hedeflerimize ulaşana kadar operasyon devam edecek' dedi.ABD medyasında Trump'ın İran'a Amerikan uçakları ile saldırıyı değerlendirdiği haberleri yer aldı. Melbourne Üniversitesi'nden siyaset bilimci Dr. Dara Conduit, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, 'ABD'nin çatışmaya katılması korkutucu bir senaryo ve İran'ın savaşı yürütme şeklini tamamen değiştirir' dedi.İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'nın eski başkanı John Sawers, 'İsrail'in amacı ABD'yi savaşa çekmek' dedi.