Ömer Çelik’ten, İsrailli bakanın sözlerine sert tepki! 'İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir'

İsrail Dışişleri Bakanı'nın tepki çeken paylaşımı sonrası bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.Çelik, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, 'İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir.' dedi.Bakan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir.Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır.İsrail Dışişleri Bakanı, sosyal medya platformu X üzerinden sabah saatlerinde tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.Paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:Kendini bir sultan gibi gören Erdoğan, bir başka coşkulu ve saldırgan konuşmasında, İsrail ve İsrail Başbakanı aleyhindeki kışkırtıcı söylemlerini sürdürmeye devam ediyor.Vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını bastırmakta, aynı şekilde ülkesindeki muhalefeti sindirmekte rekor kırmış bir lider olarak, başkalarına ahlâk dersi vermeye cüret ediyor.Emperyal heveslerini gizlemeyen; Kuzey Suriye'yi işgal etmiş ve Kuzey Kıbrıs'ı uluslararası hukuka aykırı biçimde elinde tutan birinin, hukuk ve ahlak adına konuşması ise tam anlamıyla ironiktir.Bir nebze öz farkındalık, hiç de fena olmazdı.