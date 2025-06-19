Veliler isyan etti! Özel okullarda 'eğitim seti' krizi

Eğitim setini almama durumunda öğrencinin derste diğer arkadaşlarından geride kaldığını belirten 8. sınıf öğrencisi velisi O. K., 'Özel okulların patronlarının para hırsına artık dur demek gerekiyor. Biz çocuklara bunun üzerinden ders işliyoruz, ödev veriyoruz siz almazsanız çocuğunuz dersten mahrum kalır diyerek bir ayrımcılık oluşabileceği mesajını vererek velilere söyleniyor. Çocuğun eğitiminin kasıtlı olarak aksatılacağına dair mesajlar veriliyor. Ben geçen sene şöyle bir çalışma yaptım okulun setini tek tek AVM'lerdeki kitapçılardan en iyi yayın evlerinden muadillerinin fiyatlarını hesapladım. Okulun istediği fiyat 3 katı çıkıyor. Biz okula durumu bildirdiğimizde biz merkezden bildirilen şeyleri uyguluyoruz hiçbir insiyatifimiz yok diyorlar. Genel merkezi aradığınızda bir geri dönüş yok, sizi böyle sonu olmayan bir çıkmaz sokağa sokuyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı mevzuatta sadece ders kitabından ücret alınmaması belirtiliyor. Biz veliler olarak mevzuata 'özel okulların eğitim seti, eğitim materyali vb. herhangi bir isim adı altında velilerden, öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir' şeklinde bir yazının eklenmesini istiyoruz böyle yapılırsa bu meselenin büyük oranda çözülebileceğini düşünüyorum.' Şeklinde konuştu.4. sınıf öğrenci velisi A.B. kitaptan alınan fahiş fiyat ücretinin kayıt parasındaki farkı çıkarmak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti, 'Ek kaynak olarak bu seti almaya mecbur bırakılıyoruz. Okul bunu ders kitabı olarak satmıyor, eğitim seti adı altında satıyor. Almazsanız okulun sitesindeki derslere giremiyor ve ödevleri yapamıyorsunuz. Haftada 2-3 tane ödev veriliyor bunların 1 tanesi kağıt üzerindeyse diğer ikisi online oluyor yani eğitim setini almayanlar belli başlı derslerin ödevlerini yapamıyor ve arkadaşlarından geride kalıyor. Okullar kayıt fiyatlarını çok yüksek arttıramıyorlar, devletin belirlediği oranda artırdıkları için aradaki farkı çıkarmak için bu şekilde para alıyorlar. Normalde bu setleri dışarıda toplasan en fazla tutarı 5 bin TL ama okul 60 bin TL isteyerek kayıt ücretinde alamadığı parayı alıyor.'3. sınıf öğrencisi velisi T.S. şunları söyledi, 'Her yıl aynı setler tekrar tekrar satılıyor hem israf hem mağduriyet. Eğer kitabı almazsanız öğrenci ilgili ders materyallerinin olduğu online platformlara giremiyor. Okul gruplarına atılan linkler üzerinden bu setleri almak zorunda bırakılıyoruz.Geçen sene 30 bin TL olan ücretler bu yıl erken kayıt dönemi indirimi içerisinde olmasına rağmen 2 katı bir oranda 60 bin TL'ye satılıyor. Bu fiyatlar çok fahiş ben CİMER'e şikayette bulundum, okul ceza yedi fakat sonraki süreçte değişen bir şey olmadı. Çocuğun okuyabilmesi için mecbur alıyorsunuz.'