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Zehri bir insanı öldürebilir! Elazığ'da görüldü

Elazığ’da zehirli sarıkız örümceği görüntülendi. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümceğin, bir insanı ölüme götürecek nitelikte olduğu biliniyor.

Ekleme: 19.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Zehri bir insanı öldürebilir! Elazığ'da görüldü
Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan örümcek, kameralara yansıdı.

Merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Zehri bir insanı öldürebilir! Elazığ'da görüldü

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Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.