Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Bu uygulama sayesinde koordinasyonu güçlendireceğiz. Yerel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışlarını hızlı şekilde sağlayacak bu uygulama çözellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır.Kritik seçim arefesinde partimizin saha hakimiyeti,ni korumasına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sistem, vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi sağlayacak.Her alanda ve konuda olduğu gibi, siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın bütün üyelerini AK Parti'm mobil uygulamasını indirmeye davet ediyorum.6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokuyor. Onlar sosyal medya şovlarıyla vatandaşın karşısına çıkarken biz hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.Dünkü grup toplkantısında memur ve emeklilere yaptığımız yeni zam oranını halkımızla paylaştık. Orta Gelir Grubu'na yöneli Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarını açıkladık.Cumartesi günü Antalya'ya gidecek, Antalyalı kardeşlerimizin müsafiri olacağız. Kumluca'yı ziyaret edeceğiz, ardından Manavgat'ı ziyaret edeceğiz. Orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli AK Gençlik'le buluşacağız. Biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.Kapısı çalınmadık kimse bırakmama anlayışıyla devam ediyoruz. AK Parti ile 6'lı masanın derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiden faydalanma konusunda da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.Yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuştur.Bu 6'lı masaya kendilerine format atmayı davet ediyorum. Uzay programımızla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyasını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Belki bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Herkesin alacağı nasibi kadardır. Sözümüzü milete söylemeye, hizmetimizi millete anlatmaya sunmaya devam edeceğiz.