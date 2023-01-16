Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor.Savaşın başlamasıyla birlikte Avrupa ülkeleri Rusya'ya peş peşe yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.Rusya'nın da kendisine yönelik yaptırımlara cevabı enerji akışını kesmek olmuştu. Rusya'nın yaptırımı sonucunda Almanya diğer ülkelere göre daha tarafsız bir politika izlemeye başladı. Bu kapsamda Berlin yönetimi Kiev'e yapılan silah tedarikinin yetersiz olması nedeniyle eleştirilmeye başlandı. Eleştirilerin odağı haline gelen isim de Ukrayna'ya silah yardımları konusundaki çekimserliği nedeniyle Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht oldu.Lambrecht'in savaş başlamadan önce Ukrayna'ya 5 bin kask gönderileceğini dile getirmesi de bir diğer tepki çeken kararlardan birisi oldu. Ancak Lambrecht'in eleştirildiği konular bununla sınırlı kalmadı.Savunma Bakanı Lambrecht, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj nedeni ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Lambrecht, Berlin'deki yeni yıl kutlamaları sırasında paylaştığı mesajında “Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim' derken arkada havai fişeklerin patladığı görüldü. Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşın 'birçok özel deneyime' ve 'ilginç insanlarla birçok karşılaşma' şansına yol açtığını belirtti ve teşekkür etti. Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa ettiBakanın mesajı saçma ve anlamsız olarak nitelendirilirken bir diğer tepki çeken hareket Lambrecht'in oğluyla ilgili oldu. 21 yaşındaki oğlu ile tatil yapan Bakan Lambrecht, buradan bir eyaletteki askeri birliği ziyarete giderken, orduya ait helikoptere oğlu da binmiş ve oğlu bu seyahatin fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaşmıştı.Yaşananların ardından hakkında istifa edecek söylentileri bulunan Alman Savunma Bakanı Lambrecht'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Lambrecht yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.Lambrecht istifa sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün şansölyeden beni Federal Savunma Bakanlığı görevinden azletmesini istedim.' ifadesini kullandı. Medyanın aylardır kendisine odaklandığını da belirten Lambrecht, bununla Alman vatandaşlarının çıkarı doğrultusunda güvenlik politikası kararlarının verilmesine engel olunduğuna vurgu yaptı.