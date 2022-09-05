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Bakan Çavuşoğlu açıkladı! "Türkiye'yi rakip görmek doğru değil!"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Afrika’da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Macron'un Türkiye hakkındaki açıklamaları talihsiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
Ekleme: 5.09.2022 - 20:55 Güncelleme: 5.09.2022 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'Türkiye'yi rakip görmek doğru değil!'
Son dakika haberleri... Fransız Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiyle ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:

Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz

Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Türkiye yardımcı olabilir. Türkiye Afrika'da seviliyor. Onları eşit ve ortak görüyoruz.

"MACRON'UN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ"

Afrika'da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Bizim Afrika'yı kışkırttığımız için değil geçmişteki tutumlarından dolayıdır. Biz de bu açıklamayı durduk yere yapmadık. Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklaması nedeniyle yaptık. Macron'un Türkiye karşıtı açıklamaları talihsiz.

"TAHIL SEVKIYATI SÜRÜYOR"

Tahıl sevkıyatı devam ediyor. Kalıcı bir ateşkese yönelik adımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu savaşın uzaması özellikle enerji krizi, gıda krizi gibi önemli krizlerle bizleri karşı karşıya bıraktı.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.

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