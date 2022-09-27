  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hain saldırıda şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK’lı teröristlerce düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 27.09.2022 - 13:56 Güncelleme: 27.09.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Hain saldırıda şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Tece Polisevine gelen PKK'lı teröristlerce giriş kapısında nöbetçi polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru 48 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sedat Gezer için önce Mersin Emniyet Müdürlüğünde ardından Muğdat Camiinde düzenlenen cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma İl Alay Komutanı Necip Çalıkçıoğlu, Mersin Milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları, il protokolü, ailesi ve yakınları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada, "Başımız sağolsun, acınızı hissediyoruz. Ama sizin kadar anlayabilmeniz mümkün değil. Tesellimiz şudur. Şehitler tepesi boş değil. Sedat kardeşimiz sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız. Kendisini ülkesine adamış. Kendisini milletine adamış. Kendisini bayrağına adamış. Şehitliği bir bayram günü bir düğün günü olarak görmüş. Bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanı. Biz onu öldü biliyoruz, öyle zannediyoruz. Ama inci tanesi ayet onun diri olduğunu, aramızda olduğunu, Peygamber Efendimize komşu olduğunu, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle ve cemaliyle müşerref olacağını müjdeliyor" dedi.

Bakan Soylu, "Biz ona inanıyoruz. Çünkü biz Müslümanız. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığın altına imza attık ki. Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça, arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polis evine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kahpece sıkışan bir terör örgütünün artık hiçbir yerde efsanesi okunmayan bir terör örgütünün, yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldılar. Ama kahramanlıkları şudur. Cesaretle mesleklerine olan bu büyük sahabiyetleri ve bir teröristle nasıl muamele edeceği anlayışını anında ortaya koyan kabiliyettedir. Şunu bilmenizi isterim. Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur. O büyük bir katliamı, oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Tüm güvenlik güçlerimiz, büyük bir aileyiz. Sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlar, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te 'Evet' AYM'de 'Hayır'
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Dışişleri'nden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek