Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı

Sözcü Gazetesi, Elazığ'da İBB'nin yaptığı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni ile ilgili haberi basarken fotoğrafta yer alan Ekrem İmamoğlu'nu kesti. Bugün de İmamoğlu'nun yargılandığı dava haberini internet sitesinden veren Sözcü'nün İmamoğlu'nun ismini bile geçirmeden 'CHP'lilerin yargılandığı dava' diyerek başlığa taşıması dikkat çekti. Sözcü'nün Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı sansür, muhalif kesimi birbirine düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları, 'Talimatı kimden aldınız' diyerek Sözcü'ye tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi, dün Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni ile ilgili haberi yayınlarken Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kesti.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partililerin fotoğrafı yayınlanırken, liseyi yaptıran İBB Belediye Başkanı İmamoğlu'nun fotoğraftan kesilmesi dikkat çekti.Bugün de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava haberini Sözcü Gazetesi, İmamoğlu'nun ismini geçirmeden 'CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi' başlığı ile verdi.Twitter'dan paylaşılan habere vatandaşlar 'İmamoğlu diyeceksin fotoğraftan kırpmayla ismini yazmamayla engelleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz?' yorumları yaptı.