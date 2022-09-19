Tendürek'te teröristlerin kullandığı mağara ve cephanelik bulundu

Van'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin yıllardır kullandığı 150'yi aşkın sığınak, barınak ve mağara imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komandolar tarafından, teröristlerin yıllarca barınma ve örgütsel eğitim için kullandığı, içinde mutfak, tuvalet ve depoların da bulunduğu yaklaşık 50 metre uzunluğundaki 9 odalı büyük bir mağara ortaya çıkarıldı.Bölgeyi didik didik arayan komandolar, mağaranın bir kilometre aşağısında yarım metre genişliğinde, 6 metre uzunluğunda teröristlerin cephanelik olarak kullandığı bir başka mağara buldu. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, sığınak, barınak ve mağaralar ile ele geçirilen diğer malzemelerin imha edildiği zorlu operasyon görüntülendi.