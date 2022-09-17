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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in toplantıya gidişleri esnasında kol kola yürüdükleri anlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü
Ekleme: 17.09.2022 - 10:37 Güncelleme: 17.09.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü
Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Görüşme öncesinde dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

Görüşme öncesi samimi anlar



İki lider görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girdi.

Kol kola yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir yandan da koyu bir sohbet gerçekleşti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlar böyle görüntülendi.
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