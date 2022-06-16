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Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!

Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi Şahsenem Akkaş (Şahsenem Bacı)'ın cenaze töreninde Bingöl, İBB'ye tepki gösterdi. Akkaş'ın cenazesinde Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl törende aramayanlara 'Yazıklar olsun' diyerek sitem etti.

Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Ekleme: 16.06.2022 - 01:29 Güncelleme: 16.06.2022 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Halk ozanı Şahsenem Akkaş nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uzun zamandır alzheimer hastalığı ile mücadele eden 79 yaşındaki Akkaş için Karacaahmet Sultan Dergâhında cenaze tören düzenlendi. Akkaş'a yarın ise Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.

'İBB'ye tepki gösterdi'
Yavuz Bingöl ise annesinin cenaze aracının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğine dikkat çekerek İBB'ye tepki gösterdi. Bingöl, 'Anne öldükten sonra evladın büyüdüğü söylenir, galiba büyüdüm. Annemizi kaybettik, bizim kahramanımızdı. 1970'li yıllarda, Türkiye'nin en kötü dönemlerinde haksızlıklara karşı durmuş, Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından biriydi. İnsan nezaket gösterir arar başsağlığı diler. Araç bile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor, dikkatinizi çekerim. Üzüldük aramalarını beklerdik insanlık adına. Herkes aradı, Sayın Valimiz aradı, Cumhurbaşkanımız aradı, Meclis Başkanımız aradı, Kültür Bakanımız aradı, vekiller aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Herkes aradı sağ olsun. Aramayan arkadaşlara da tekrar ediyorum, yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.
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