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Beyaz Gazete
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Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredecek.

Ekleme: 31.05.2022 - 23:17 Güncelleme: 31.05.2022 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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