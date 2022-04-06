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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı. Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

Ekleme: 6.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 6.04.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandıKaradeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Dron ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, 'Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Bu sene daha fazla çöktü. Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur' dedi.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan DüzceSakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

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