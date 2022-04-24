Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.