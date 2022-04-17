  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl’ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ekleme: 17.04.2022 - 17:52 Güncelleme: 17.04.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Karagöl'ün tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığı, partiden de ihracı için işlem yapılacağı öğrenildi.


7 AYRI SUÇ KAYDI

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl Balıkesir'de tutuklandı.

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yol ortasında yumruklu saldırı: 'Buna yetkim var' savunması
Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank!
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki
CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Yerli ve milli SİHA'lar ilham oluyor: Adına marşlar yazılan Bayraktar TB2 Fransa'nın radarında
Yunan gazeteci Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştı! ABD'li sözcü provokasyonu bozdu! Türkiye'yi övdükçe şekilden şekile girdi
Türkiye’den 320 bin düzensiz göçmen gönderildi!
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak!
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Almanya'daki ekonomik kriz döneri de vurdu!
17 Nisan Pazar Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi
Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü: Fanatik Yahudilerden provokatif hareket
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı!
Yine savaş çanları çalıyor! Kiev’in çevresi kan gölü...
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!