  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapılan göl manzaralı 305 konuttan 261'i hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!
Ekleme: 14.04.2022 - 13:09 Güncelleme: 14.04.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!
Sivrice'de depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

İlçede, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımı tamamlandı. İlçe mimarisine uygun inşa edilen, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının bulunduğu konut projesiyle yeni yuvalarına kavuşan depremzedeleri, taşınma telaşı sardı.

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, depremden sonra Gölbaşı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatarak, 15 ayda yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Konutların dağıtımı konusunda vatandaşları Kaymakamlığa çağırdıklarını kaydeden Vural, "Haritayı önlerine serdik. İsteyene istediği yerde, komşuları ve aileleriyle birlikte oturma imkanı sunduk. Komşuluk ilişkileri özellikle dikkate alındı." dedi

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!

Şu anda 305 konuttan 261'inin hak sahiplerine dağıtıldığını bildiren Vural, 44 konutun da kısa sürede teslim edileceğini belirtti.

Vatandaşların evlerinden memnun olduğunu ifade eden Vural, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız güvenli ve sağlam evlerinin anahtarlarını ramazan itibarıyla almaya başladı. Elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini alıyorlar. Biz de kendilerini evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Şu anda evlerde çok tatlı bir temizlik heyecanı var. Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı'na çifte bayramla girecek." Vural, göl manzaralı, dubleks, 2 ve 3 katlı yapılan konutların birbirinden güzel olduğunu ve 10 farklı tipte inşa edildiğini bildirdi.

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!

"DAHA ÖNCE TOPRAK EVDE YAŞIYORDUK"
Yeni konutuna kavuşan depremzedelerden 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Güler Öden, evini teslim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Öden, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizlere çok güzel evler yaptı. Anahtarlarımızı teslim aldık. Evlerimizin temizliğini yapıyoruz. Hemen taşınacağız. Daha önce toprak evde yaşıyorduk. Şimdi evimiz çok güzel." dedi.

Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar!

Önder Atagün ise yeni evine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı...
Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
'Halka ekmek karnesi veriyor' haberlerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama
Bursa'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğa 80 dikiş atıldı
Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Nisa bebeği sokağa terk etmişti! Anne Ebru S. hakkında flaş gelişme...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
CHP’li Başkan, yeğenine makbuzla 1,5 milyon TL ödedi!
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Ümraniye'deki scooter kazası davasında karar çıktı
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: 'Partitül soluyoruz'
Cemal Kaşıkçı davasının devrine itiraz
Çocuklara 'LGBT' istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!
Çift katlı İETT otobüsü yandı! İçinde yolcular bulunuyordu1
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste